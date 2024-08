O líder do Hamas, Ismail Hanieyh, morreu em um ataque de "projétil de curto alcance" disparado contra sua residência em Teerã, uma operação que o Irã atribui a Israel, anunciou neste sábado a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico da República Islâmica.

"Esta operação terrorista aconteceu com o disparo de um projétil de curto alcance com uma ogiva de quase 7 quilos de fora do local onde os hóspedes estavam alojados, provocando uma forte explosão", afirma um comunicado publicado pela agência oficial de notícias Irna.

ap/ila/pc/fp