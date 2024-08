O governador do Havaí anunciou na sexta-feira um acordo de 4 bilhões de dólares (22,9 bilhões de reais) para encerrar milhares de processos apresentados após os incêndios florestais que devastaram Maui no ano passado.

Os réus, incluindo o estado do Havaí, o condado de Maui e a empresa Hawaiian Electric, pagarão o dinheiro para compensar as vítimas – incluindo as quase 2.200 que iniciaram as ações judiciais – pelas perdas provocadas pelos incêndios florestais mortais na ilha de Maui.

"O acordo global de mais de 4 bilhões de dólares ajudará na recuperação do nosso povo", afirmou o governador do Havaí, Josh Green, em um comunicado.

"Resolver uma questão como esta no prazo de um ano não tem precedentes, e será bom que nosso povo não tenha que esperar para reconstruir suas vidas tanto quanto outros em muitos lugares que sofreram tragédias similares", acrescentou.

O acordo foi alcançado após quatro meses de mediação, mas ainda precisa ser aprovado um juiz para se tornar definitivo.

Também depende da resolução das demandas das seguradoras que pagaram por perdas materiais ou outros danos.

O incêndio de 8 de agosto do ano passado foi o incêndio florestal mais letal registrado nos Estados Unidos em mais de um século.

Milhares de pessoas perderam suas casas e a recuperação pode demorar muitos anos.

No ano passado, o condado de Maui processou a empresa de energia elétrica do Havaí pelo incêndio, alegando que a destruição poderia ter sido evitada se as linhas de energia tivessem sido cortadas.

A Hawaii Electric Company pagará a maior parte do acordo proposto, quase US$ 2 bilhões, segundo o jornal The New York Times.

