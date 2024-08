O corpo do chefe militar do grupo libanês Hezbollah, Fuad Shukr, foi encontrado nesta quarta-feira (31) quase 24 horas depois de um bombardeio israelense em um subúrbio de Beirute, disse à AFP uma fonte próxima do movimento islamista.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, indicou que "o corpo de Shukr foi encontrado sob os escombros do prédio atacado", depois de Israel ter afirmado que matou este comandante na terça-feira, a quem culpou pelo recente ataque mortal nas Colinas de Golã anexadas.

str-lk/at/feb/an/mb/aa/dd