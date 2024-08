A líder opositora María Corina Machado denunciou 16 mortes na Venezuela após as eleições de domingo nas quais o presidente esquerdista Nicolás Maduro foi considerado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral, um resultado que a oposição rejeita.

"Alerto ao mundo sobre a escalada cruel e repressiva do regime, que até agora conta com mais de 177 prisões arbitrárias, 11 desaparecimentos forçados e pelo menos 16 assassinatos nas últimas 48 horas", escreveu Machado no X.

"Essa é a resposta criminosa de Maduro ao povo venezuelano que saiu às ruas em família, em comunidade, para defender sua decisão soberana de ser livres. Esses crimes não ficarão impunes", acrescentou.

A oposição assegura que as eleições foram vencidas pelo opositor Edmundo González Urrutia e pede ao CNE que apresente as atas de votação. Estados Unidos e vários países da América Latina e da Europa pediram um escrutínio transparente.

Após a eleição de Maduro para um novo período de governo de seis anos, na segunda-feira estouraram protestos em Caracas e outras cidades do país nas quais pelo menos 11 civis morreram, segundo um balanço apresentado na terça-feira por quatro organizações de defesa dos direitos humanos.

O Ministério Público reportou a morte de um militar.

A ONG Encuesta Nacional de Hospitales informou na terça-feira 84 civis feridos nos protestos, enquanto o Ministério da Defesa relatou 23 militares feridos.

