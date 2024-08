Jürgen Klopp descartou voltar a treinar em um futuro próximo, mesmo que seu destino seguinte fosse a seleção da Inglaterra: "Por enquanto, isso é tudo para mim como treinador", disse ele nesta quarta-feira (31).

Durante uma palestra da Associação Alemã de Treinadores de Futebol em Wüerzburg (sul da Alemanha), o ex-técnico do Liverpool e do Borussia Dortmund afirmou que "não decidiu parar por capricho, mas foi uma decisão geral".

"Estou buscando paz e tranquilidade, estou 100% focado aqui e agora e aproveitando", disse o alemão de 57 anos, que deixou o Liverpool no final da temporada 2023/24.

Depois de sair do clube inglês, Klopp foi imediatamente relacionado a outras equipes com vagas abertas, incluindo a seleção inglesa, diante da demissão de Gareth Southgate após a derrota na final da Eurocopa de 2024, em Berlim.

"Era a hora de nos afastarmos e deixar tudo descansar", disse ele, acrescentando que abrir uma exceção para um clube ou país "seria uma grande perda de prestígio".

O técnico alemão declarou estar aproveitando o seu descanso, mas que gostaria de voltar a trabalhar com futebol em algum momento, mesmo que seus dias no comando de uma comissão técnica acabem.

"Treinar novamente? Descartaria isso por enquanto, mas vamos ver como serão os próximos meses. No momento não há nada. Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar as pessoas com minha experiência e contatos. Vamos ver o que mais há para mim", acrescentou Klopp.

dwi/mfr/mcd/yr/cb