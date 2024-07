O atacante Kylian Mbappé se tornou o acionista majoritário do Caen, da segunda divisão do futebol francês, anunciaram o clube e a Interconnected Ventures, empresa envolvida na negociação e da qual o jogador é proprietário, em comunicado publicado nesta quarta-feira (31).

Mbappé, que quase foi jogador do Caen quando era mais jovem, adquiriu 80% do clube e substitui o fundo de investimentos americano Oaktree.

Pierre Antoine Capton, atual presidente do conselho de fiscalização, continuará sendo o acionista minoritário, segundo a nota.

Aos 25 anos, Mbappé se tornou um dos proprietários mais jovens de um clube de futebol profissional na Europa.

As partes se comprometem a seguir os processos estabelecidos para sua validação perante as autoridades competentes, especialmente a Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França.

Ziad Hammoud, pessoa próxima ao jogador e ex-diretor de estratégia do beIn Media Group, assumiu a presidência do Caen. Há meses, ele é diretor-geral da Interconnected Ventures.

"Como principais investidores deste projeto, estamos empolgados com a ideia de continuar com o desenvolvimento do Stade Malherbe Caen", declarou Hammoud no comunicado. E acrescentou: "Estamos decididos a criar um ambiente onde os jovens talentos possam se desenvolver e o clube possa defender sua identidade com força e ambição".

