A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela Polônia nesta quarta-feira (31), pela segunda rodada do Grupo B do torneio olímpico dos Jogos de Paris.

De virada, os poloneses fecharam o jogo por 3 sets a 2, com parciais de 22-25, 25-19, 19-25, 25-23 e 15-12.

Apesar do resultado, os brasileiros tiveram um desempenho melhor do que na derrota para a Itália na estreia. Os ponteiros Adriano e Lucarelli foram os maiores pontuadores da equipe (18 pontos) na partida.

Mas a Polônia, líder do ranking mundial, se garantiu com a eficiência nos saques. Foram 14 aces dos poloneses no jogo, contra apenas três dos brasileiros

Com a derrota, o Brasil somou um ponto e ainda tem chances de avançar às quartas de final, mas para isso terá que vencer o Egito na última rodada da fase de grupos e torcer por uma combinação de resultados.

cb/fp