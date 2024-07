O presidente iraniano Masud Pezeshkian foi empossado, nesta terça-feira (30), perante o Parlamento como o nono presidente da República Islâmica, em uma cerimônia transmitida ao vivo pela televisão estatal.

“Como presidente, perante o Alcorão e o povo iraniano, juro por Deus Todo-Poderoso ser o guardião da religião oficial, do sistema da República Islâmica e da Constituição do país”, declarou o novo presidente.

Masud Pezeshkian sucede a Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, endossou oficialmente a eleição do presidente Masoud Pezeshkian, no último domingo (28).

"Aprovo a eleição do sábio, honesto, popular e erudito senhor Pezeshkian, e nomeio-o presidente da República Islâmica do Irã", disse Khamenei numa mensagem lida pelo chefe do seu gabinete.

Pezeshkian, de 69 anos, foi eleito no segundo turno das eleições presidenciais de 5 de julho.

Pezeshkian venceu o segundo turno das eleições presidenciais contra o ultraconservador Saeed Jalili, com 53,6% dos votos, em comparação a 44,3% dos cerca de 30 milhões de votos expressos.

