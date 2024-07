Milhares de bombeiros equipados com centenas de caminhões-tanque lutam nesta segunda-feira (29) contra o maior incêndio do ano na Califórnia, que desde a semana passada arrasa o norte desse estado do oeste dos Estados Unidos e já queimou uma área maior que a cidade de Los Angeles.

O incêndio batizado de "Park", que começou na última quarta-feira nos arredores da localidade de Chico, afeta uma zona rural situada cerca de três horas de carro a nordeste de San Francisco.

Segundo a agência estadual Cal Fire, o megaincêndio já destruiu 149.700 hectares, o que o converte em um dos maiores na história da Califórnia.

Até agora, não há registro de feridos ou vítimas fatais. O corpo de bombeiros aproveitou uma pequena queda das temperaturas no fim de semana para fazer um pequeno progresso ao conter agora 12% das chamas.

Quase 4.900 bombeiros estão mobilizados junto com 33 helicópteros, 400 caminhões-tanque e vários aviões para combater as chamas.

Entretanto, cerca de 4.200 moradores estão sob ordens de evacuação e as autoridades pedem máxima precaução pois as situações de risco podem escalar a qualquer momento.

"Pedimos ao público que continue diligente e alerta devido à atividade imprevisível do incêndio", explicou a Cal Fire.

Nas primeiras 48 horas, o megaincêndio avançou à velocidade de uma pessoa caminhando e gerou tornados de fogo e nuvens de fumaça.

- 'Muito seca' -

O fogo foi capaz de se propagar rapidamente após as múltiplas ondas de calor que atingiram a Califórnia e o oeste de Estados Unidos desde o início de junho.

A vegetação ainda está "muito seca", disse Daniel Swain, especialista de climatologia extrema da Universidade da Califórnia, ao acrescentar que a causa foi "um mês de calor e de demanda de evaporação que quebra recordes".

Enquanto as partes baixas das colinas da Sierra Nevada sofrem incêndios regularmente, há décadas não havia chamas nas florestas onde está Park, o que significa que tem muito material combustível.

Apesar do destacamento maciço de recursos do estado de Califórnia, com muita experiência em combater incêndios florestais, "ainda está além da tecnologia lidar com um incêndio desta magnitude", explicou Swain.

O colossal incêndio Park traz más lembranças à localidade de Paradise, uma cidade a cerca de 20 km das chamas, onde 85 pessoas morreram em 2018 no incêndio mais mortal no estado. Seus moradores estão em alerta.

Enquanto isso, alguns moradores das cidades evacuadas decidiram ficar até o último minuto.

"Estou preparado, mas não sou estúpido", disse Justin Freese ao New York Times, esperando com uma mangueira e 10 mil galões de água.

"Se vier um muro de chamas de 30 metros, não vou ficar até minha pele derreter", frisou.

- Focos múltiplos -

As autoridades prenderam na quinta-feira um homem de 42 anos, suspeito de ter iniciado o incêndio Park ao empurrar um carro em chamas por um barranco, informou a Promotoria do condado de Butte.

Há vários incêndios ativos ao longo dos Estados Unidos, em especial no oeste do país, como no estado de Oregon, onde um piloto de avião que combatia as chamas morreu na semana passada.

A fumaça dos incêndios fez com que os serviços meteorológicos emitam alertas de má qualidade do ar em vários lugares.

Na Califórnia, outro incêndio quase destruiu na semana passada a histórica cidade de mineração de ouro de Havilah, mas não causou vítimas.

As ondas consecutivas de calor e o clima extremo viram-se acelerados pela mudança climática agravada pela ação humana e a queima de combustíveis fósseis, segundo os especialistas.

