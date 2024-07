Com direito a quebra de recorde olímpico, a nadadora australiana Mollie O'Callaghan venceu a final dos 200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta segunda-feira (29), destronando sua compatriota Ariarne Titmus, que ficou com a prata.

O'Callaghan, campeão mundial em 2023, venceu com o tempo de 1m53,27 segundos, superando a marca de 1m53,50 que Titmus havia estabelecido em Tóquio-2020.

A nadadora conhecida como 'Terminator' (1m53,81) acrescentou uma prata a sua galeria de medalhas olímpicas, que também inclui três ouros, e Siobhán Haughey de Hong Kong (1m54,55) ficou com o bronze.

Titmus, vencedora dos 400m livre no sábado, não conseguiu reter a 'dobradinha' de medalhas de ouro nessas duas provas que conquistou em Tóquio-2020. Ela havia sido a protagonista da primeira noite no pavilhão de La Défense, ao vencer a final dos 400m livre, a chamada 'Corrida do Século', contra Katie Ledecky e Summer McIntosh.

A derrota desta segunda-feira para O'Callaghan não apagou o sorriso de Titmus, que assim que saiu da água foi abraçar a compatriota e juntas levantaram os braços diante da torcida nas arquibancadas.

"É uma honra competir contra Arnie", afirmou O'Callaghan. "Ela é uma bala, nada como uma fera. E é uma honra treinar com ela e ter uma equipe tão grande em nosso entorno".

Titmus e O'Callaghan, de 23 e 20 anos respectivamente, brilham com luz própria na poderosa equipe australiana que ameaça acabar com a hegemonia americana na piscina olímpica.

Ao final de três das nove sessões, a Austrália lidera o quadro de medalhas de natação com três ouros e três de prata, enquanto o 'Team USA' está em segundo lugar com duas medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.

