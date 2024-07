As autoridades do Reino Unido recomendaram, nesta segunda-feira (29), a seus cidadãos que abandonem o Líbano e não viajem ao país, apesar dos muitos esforços diplomáticos para aplacar a tensão entre Israel e o grupo islamista Hezbollah.

"Recomendamos aos cidadãos britânicos que abandonem o Líbano e não viajem ao país. Trata-se de uma situação que evolui rapidamente", escreveu o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, na rede social X.

O Líbano está em alerta diante do temor de uma resposta de Israel ao bombardeio no território anexado das Colinas de Golã, que matou no sábado 12 jovens e que os israelenses atribuem ao movimento xiita apoiado pelo Irã.

O Hezbollah, que assumiu a autoria de vários ataques contra posições militares israelense nesse mesmo dia, nega sua responsabilidade pelo bombardeio no Golã.

