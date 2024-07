O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nesta segunda-feira (29) Majdal Shams, uma localidade nas Colinas de Golã, um território anexado por Israel, atingida no sábado por um foguete que matou 12 menores de idade.

Segundo o Exército israelense, o foguete foi disparado do Líbano pelo movimento islamista Hezbollah, que tem o apoio do Irã.

O projétil caiu em um campo de futebol com muitos jovens. As 12 vítimas fatais tinham entre 10 e 16 anos. Dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais.

Centenas de drusos compareceram nesta segunda-feira em Majdal Shams ao funeral de um dos falecidos. Dez vítimas foram sepultadas no domingo nesta pequena localidade drusa de 11.000 habitantes e outra na localidade de Ein Quniya.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, os confrontos transfronteiriços entre Hezbollah e as forças israelenses são praticamente diários.

O movimento libanês afirma que ataca Israel para apoiar seu aliado Hamas e os palestinos de Gaza.

bur/pc/zm/fp/aa