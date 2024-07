O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta segunda-feira (29) um posto de comando do Exército na região de Vovchansk, uma cidade da região de Kharkiv, cenário de uma ofensiva russa desde 10 de maio.

"Tive a honra de felicitar nossos combatentes das forças especiais (...) e entregar condecorações oficiais", afirmou Zelensky em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Agradeço por sua coragem e por suas operações heroicas atrás das linhas inimigas", acrescentou.

Em 10 de maio, as forças russas abriram uma nova frente de batalha atacando a região de Kharkiv a partir do norte. As tropas de Moscou tentam assumir o controle da cidade de Vovchansk, onde os combates prosseguem e que sofreu uma grande destruição, segundo imagens de drones do Exército ucraniano.

O ataque motivou Kiev a enviar reforços à região, embora Kiev enfrente uma carência de soldados devido às grandes perdas acumuladas mais de dois anos após o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

