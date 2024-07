A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quer "trabalhar" na possibilidade de "conservar" a pira instalada nos jardins das Tulheiras e os anéis olímpicos que estão na Torre Eiffel depois dos Jogos.

"Existem três símbolos nos quais devemos pensar: os anéis olímpicos na Torre Eiffel", a pira, que é "extraordinária e magnífica", e as estátuas das dez mulheres francesas que apareceram no Sena durante o quadro artístico intitulado "Sororidade" na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, enumerou Hidalgo em declarações à rádio France Bleu Paris.

As estátuas de mulheres que se destacaram em diferentes áreas por seu trabalho como pioneiras e inspiradoras, entre elas a filósofa e escritora Simone de Beauvoir e a primeira presidente do Parlamento Europeu, Simone Veil, "teriam seu lugar em Paris, especialmente no distrito XVIII", no norte da cidade.

"Estes três objetos artísticos, simbólicos e magníficos merecem toda a nossa atenção. Não posso dizer hoje se vão permanecer porque não sou a única a decidir sobre isso", mas as obras fazem parte de "um legado dos Jogos que queremos conservar", afirmou a prefeita.

A pira em forma de balão, acesa na cerimônia de abertura pela ex-atleta Marie-José Pérec e pelo judoca Teddy Riner, ficará acessível gratuitamente nas Tulheiras até o encerramento dos Jogos, no dia 11 de agosto.

Seu sucesso com o público foi imediato. Cerca de 10 mil pessoas poderão vê-la de perto diariamente, com um máximo de 3 mil pessoas simultaneamente, segundo os organizadores. Os ingressos para garantir lugar são gratuitos e desde domingo estão esgotados.

A chama olímpica da pira, na realidade um jogo de luzes projetado sobre uma "nuvem de água", permanece visível no centro da cidade e não dentro de um estádio. A cada noite, o balão sobe a 60 metros de altura, o que também atrai diariamente uma multidão para presenciar o momento.

