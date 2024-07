O tenista alemão Alexander Zverev estreou com o pé direito em sua defesa do ouro conquistado nos Jogos de Tóquio em 2021 ao vencer com autoridade o espanhol Jaume Munar em dois sets neste domingo (28) juntando-se assim a nomes como Djokovic, Alcaraz e Nadal na segunda rodada do torneio de tênis dos Jogos de Paris-2024.

Vencedor nos Jogos Olímpicos no Japão que serão lembrados por terem sido adiados um ano devido à pandemia de Covid, Zverev, de 27 anos, se movimentou com desenvoltura no saibro parisiense para vencer Munar por 6-2 e 6-2.

Em uma hora e 21 minutos de jogo, o vencedor de 22 títulos da ATP e atual número 4 do ranking mundial se beneficiou de seu segundo saque impecável que neutralizou as tentativas de reação de Jaume Munar, que ocupa a 65ª posição no ranking.

Na segunda-feira Zverev vai enfrentar o tcheco Tomas Machac (39º).

