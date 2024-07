O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi declarado vencedor do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 depois que seu companheiro de equipe George Russell, que cruzou a linha de chegada em primeiro, foi desclassificado quando seu carro não atingiu o peso mínimo exigido pelo regulamento após uma inspeção anunciada pela direção da prova neste domingo.

O britânico violou o artigo 4.1 do código de regulamentos técnicos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), tendo o seu carro sido verificado com um peso "inferior ao peso mínimo exigido (798 kg)", segundo um documento oficial consultado pela AFP.

"De partir o coração", desabafou Russell nas redes sociais após a decisão. "Chegamos 1,5 kg abaixo do peso e fomos desclassificados da corrida. Deixamos tudo na pista hoje e tenho orgulho de ter cruzado a linha em primeiro. Haverá mais pela frente", prometeu.

Com esta decisão, seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que havia terminado a prova em segundo, ganhou uma posição e conquistou assim seu 105º GP de F1 na carreira.

O australiano Oscar Piastri (McLaren), vencedor do Grande Prêmio da Hungria no fim de semana passado, fica em segundo e a Ferrari de Charles Leclerc em terceiro.

O atual líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, sobe uma posição e chega ao quarto lugar nesta 14ª etapa do campeonato, seguido por Lando Norris (McLaren), em quinto lugar.

A outra Ferrari, a do espanhol Carlos Sainz, termina em sexto. Atrás dele ficou o mexicano da Red Bull Sergio Pérez (7º) e em oitavo o espanhol Fernando Alonso da Aston Martin.

- Verstappen continua líder -

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, terminou em quarto lugar após largar em 11º devido a uma penalidade em que perdeu 10 posições no grid após ter trocado o motor de seu carro além das cotas permitidas.

Diante do público que veio em massa para vê-lo - ele nasceu na Bélgica e é filho de mãe belga - Verstappen deu sinais de melhora durante a classificação sob chuva no sábado, mas a sanção o levou a largar da distante sexta fila do grid.

Verstappen, atual tricampeão mundial, sabia que não é mais tão fácil ultrapassar e vencer seus rivais como fazia frequentemente e as últimas provas mostraram isso.

"No geral, foi um dia bastante positivo para mim, considerando que larguei em 11º lugar", disse Verstappen.

"Terminei à frente do Lando, que é meu principal rival no campeonato", acrescentou.

"Acho que tivemos uma boa estratégia e tive uma largada limpa. Não era realista largar em 11º e voar para a frente da corrida, por isso estou feliz com nosso papel", disse o piloto holandês.

Na última corrida de Fórmula 1 antes da pausa que acontece nas próximas semanas, o piloto da Red Bull – que não vence desde o Grande Prémio de Espanha, no final de junho – tem o consolo de terminar à frente do seu adversário imediato na classificação geral do Mundial de Pilotos, o britânico Lando Norris que terminou em quinto lugar.

- Sergio Pérez com futuro incerto -

Verstappen lidera o Mundial com uma vantagem confortável de 78 pontos sobre Norris. Porém, na classificação de construtores a Red Bull voltou a perder terreno para a McLaren e a distância entre as duas equipes foi reduzida para 42 pontos: o segundo piloto da Red Bull, Sergio Pérez, só conseguiu ser oitavo neste domingo.

O futuro do mexicano, oficialmente na escuderia austríaca até 2026, poderá ser reavaliado durante a pausa de julho/agosto. Segundo a mídia especializada, uma reunião com dirigentes da Red Bull poderá ocorrer nesta segunda-feira.

A Fórmula 1 faz uma pausa até a próxima corrida, que será só no dia 25 de agosto: o Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort.

--- Classificação final do GP da Bélgica de Fórmula 1 após os 308,052 km de corrida:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) os 308,052 km em 1 h 19:57.566

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 0.000

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 0.000

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 0.000

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 0.000

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 0.000

7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 0.000

8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 0.000

9. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 0.000

10. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 0.000

11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 0.000

12. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 0.000

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 0.000

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 0.000

15. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 0.000

16. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 0.000

17. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 0.000

18. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 0.000

19. George Russell (GBR/Mercedes)

Obs: Os demais pilotos não terminaram a prova

--- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 277 pontos

2. Lando Norris (GBR) 199

3. Charles Leclerc (MON) 177

4. Oscar Piastri (AUS) 167

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 162

6. Lewis Hamilton (GBR) 150

7. Sergio Pérez (MEX) 131

8. George Russell (GBR) 116

9. Fernando Alonso (ESP) 49

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Daniel Ricciardo (AUS) 12

14. Oliver Bearman (GBR) 6

15. Pierre Gasly (FRA) 6

16. Kevin Magnussen (DIN) 5

17. Estéban Ocon (FRA) 5

18. Alexander Albon (TAI) 4

19. Guanyu Zhou (CHN) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

--- Mundial de construtores:

1. Red Bull 408 pontos

2. McLaren-Mercedes 366

3. Ferrari 345

4. Mercedes 266

5. Aston Martin-Mercedes 73

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 27

8. Alpine-Renault 11

9. Williams-Mercedes 4

10. Sauber-Ferrari 0

./bds/hdy/gk/mfr/ol/aam/cb