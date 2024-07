A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda confirmou seu favoritismo e estreou nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com uma vitória por 2 sets a 0 sobre as egípcias Marwa e Elghobashy.

Na quadra da Torre Eiffel, as brasileiras, número 1 do ranking, venceram com parciais de 21-14 e 21-19.

Após um primeiro set em que não encontrou grandes dificuldades, a dupla do Brasil viu uma tentativa de reação no segundo set, mas prevaleceu no final.

Ana Patrícia e Duda lideram o grupo A com dois pontos, mesma pontuação da dupla espanhola Liliana/Paula, mas com vantagem no desempate. A dupla italiana Gottardi/Menegatti está na terceira colocação.

As brasileiras vão voltar aos pés da Torre Eiffel na terça-feira (30), às 16h, onde vão enfrentar as espanholas.

