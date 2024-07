Steven Van de Velde, jogador da equipe de vôlei de praia da Holanda condenado pelo estupro de uma menor de idade, foi vaiado pelo público em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo (28).

Van de Velde, de 29 anos, foi condenado a quatro anos de prisão depois de ter admitido que estuprou uma menina de 12 anos.

O atleta cumpriu parte da pena no Reino Unido e depois foi transferido para a Holanda, onde acabou sendo libertado. Ele voltou ao vôlei de praia em 2017.

Na manhã deste domingo, Van de Velde entrou em quadra ao lado de seu parceiro Matthew Immers sob os aplausos dos numerosos torcedores holandeses presentes.

No entanto, seu nome foi vaiado pelo público quando anunciado no sistema de som da arena. Durante a partida, as vaias também se repetiram, especialmente quando ia para o saque.

Van der Velde e Immers foram derrotados pela dupla italiana formada por Alex Ranghieri e Adrián Ignacio Carambula por 2 sets a 1 (22-20, 19-21, 15-13).

A dupla holandesa voltará à quadra na próxima quarta-feira, contra os primos chilenos Marco e Estevan Grimalt.

O Comitê Olímpico Holandês informou há alguns dias que o jogador permaneceria afastado dos demais atletas da delegação, fora da Vila Olímpica, e que não daria declarações a jornalistas.

Depois da derrota deste domingo, quem falou com a imprensa foi Immers, que se disse "decepcionado" com todo o foco mediático sobre o assunto.

"Eu o conheço, jogamos juntos há dois ou três anos e disputamos todos os torneios. O que aconteceu no passado fica no passado. Ele já cumpriu sua pena. Para mim, seu caso é um grande exemplo de que podemos crescer, podemos aprender muito. O que aconteceu no passado obviamente não foi bom, mas agora só estamos tentando aproveitar essa experiência e nos classificar para a próxima fase", disse Immers.

