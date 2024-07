Ao menos 19 pessoas morreram em um naufrágio em um rio da região de Amhara, norte da Etiópia, anunciou neste domingo a imprensa oficial local.

"Sete pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas em circunstâncias difíceis", afirmou a Amhara Media Corporation (AMC).

A embarcação transportava passageiros no rio Tekeze, que em um trecho estabelece a fronteira entre a Etiópia e a Eritreia e deságua no Atbara, no Sudão.

No total, 26 pessoas estavam a bordo do barco no momento do naufrágio, que aconteceu no sábado, segundo as autoridades.

Apenas dois corpos foram recuperados, segundo a AMC.

As pessoas resgatadas foram levadas para os hospitais da região.

