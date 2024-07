Os líderes das gangues criminosas assinaram uma trégua para pôr fim ao conflito armado na maior favela do Haiti, atingido por uma escalada de violência desde fevereiro, disse um porta-voz comunitário na quinta-feira (25).

Sob o acordo entre os grupos G9 e G-Pep, foram retirados os bloqueios na favela Cité Soleil, com cerca de 300.000 habitantes, disse o pastor Jean Enock Joseph, influente figura na comunidade.

"Uma nova fase foi alcançada", declarou Joseph à AFP.

Segundo o pastor, uma trégua similar foi firmada em julho de 2023, mas fracassou semanas depois.

Atingido pela violência de facções criminosas há muitos anos, o Haiti vive uma escalada desde o final de fevereiro, quando grupos armados lançaram um ataque coordenado na capital Porto Príncipe para destituir o então primeiro-ministro Ariel Henry.

As gangues criminosas controlam 80% das vias no país caribenho e são responsabilizadas por cometer assassinatos, estupros, saques e sequestros.

Como em grande parte do Porto Príncipe, os residentes de Cité Soleil estavam impedidos de transitar livremente entre as regiões controladas pelas facções rivais por temor de serem vítimas do fogo cruzado.

str-aem/ssy/fox/val/db/dd/yr