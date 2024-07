A Polícia espanhola informou, nesta quinta-feira (25), que prendeu uma ex-juíza argentina que estava foragida e era procurada por suposta participação em uma rede "irregular" de adoções em seu país.

A mulher, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades espanholas, mas que a imprensa argentina identificou como Alejandra Velázquez, é suspeita de "lucrar" financeiramente quando desempenhava o cargo de titular de um Tribunal de Família em Pilar, perto de Buenos Aires, capital da Argentina.

A ex-juíza propôs as assistentes sociais, integrantes da equipe técnica do tribunal do qual era responsável, que fossem aos bairros pobres para “obter barrigas”, acrescentou a polícia.

Essa ação consistia em “identificar mulheres grávidas vulneráveis que estivessem dispostas a entregar as crianças que esperavam para adoção, a fim de facilitar o processo de adoção para casais ricos da região, de quem ela recebia vantagens econômicas”, disse a polícia em um comunicado.

A mulher foi presa no porto de Valência, no leste da Espanha, no Mediterrâneo, sob um mandado de prisão internacional emitido pelas autoridades argentinas.

Ela é considerada a “suposta autora dos crimes de suborno ativo e falsificação pública de documentos, pelos quais deve cumprir uma pena máxima de seis anos de prisão”, acrescentou a polícia.

