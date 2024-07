O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (25) que trabalhará com o presidente americano, Joe Biden, durante o restante de seu mandato, depois de o chefe da Casa Branca anunciar que não vai disputar a reeleição.

"Quero agradecer por seus 50 anos de serviço público e seus 50 anos de apoio ao Estado de Israel, e estou ansioso para debater com você hoje e trabalhar com você nos próximos meses", disse Netanyahu ao se reunir pela primeira vez com Biden na Casa Branca para falar de um acordo de cessar-fogo em Gaza.

