O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá em Paris, na próxima sexta-feira (26), o presidente argentino Javier Milei, convidado pelo governo para a abertura dos Jogos Olímpicos.

Esta "reunião de trabalho" será a primeira entre Macron e o presidente ultraliberal argentino, que protagonizou vários incidentes diplomáticos desde a sua eleição.

Buenos Aires pediu desculpas à França na semana passada por um comentário da vice-presidente Victoria Villarruel, que qualificou o país europeu como "colonialista" e os franceses como "hipócritas" frente ao racismo, após um debate suscitado por músicas da seleção albiceleste consideradas racistas e homofóbicas.

A reunião entre Macron e Milei será às 11h00 (6h00 no horário de Brasília) no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, antes de uma recepção prevista para a tarde para mais de 80 chefes de Estado e de governo.

Durante a recepção, o presidente francês transmitirá a seus convidados "uma mensagem de paz e tolerância enquanto 10.500 atletas de todo o mundo se reúnem" em Paris, segundo o Eliseu.

Após o evento, todos os líderes irão se dirigir para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, às margens do rio Sena, onde desfilarão 205 delegações e 85 barcos durante duas horas e meia.

