O britânico Andy Murray, bicampeão olímpico de tênis (Londres 2012 e Rio 2016), anunciou nesta quinta-feira (25) que não vai participar do torneio de simples dos Jogos de Paris 2024, mas está garantido na chave de duplas.

O veterano tenista de 37 anos, que já anunciou que vai se aposentar depois dos Jogos, não está completamente recuperado da cirurgia a que foi submetido nas costas no mês passado.

"Tomei a decisão de me retirar da chave de simples para me concentrar nas duplas com Dan [Evans]", declarou Murray.

"Treinamos muito bem e estamos jogando juntos muito bem. Estamos ansiosos para começar e representar mais uma vez a equipe britânica", acrescentou.

Além dos dois ouros individuais, Murray foi medalha de prata nas duplas mistas ao lado de Laura Robson nos Jogos de Londres 2012.

jw/gj/mcd/ma/cb/aa