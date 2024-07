O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu em Moscou o seu contraparte sírio, Bashar al-Assad, para falar sobre a situação do Oriente Médio e as relações entre Síria e Turquia, segundo imagens divulgadas pela televisão nesta quinta-feira (25).

A reunião foi realizada na noite de quarta-feira em momentos em que a Rússia - que apoiou o governo de al-Assad com uma intervenção militar em 2015 durante a guerra civil - pode servir de mediadora para diminuir as tensões entre Síria e Turquia.

"Me interessa muito sua opinião sobre a evolução da situação na região em seu conjunto. Infelizmente, tende a se agravar, como podemos ver. Isso afeta diretamente a Síria", disse Putin, referindo-se à guerra de Gaza e as tensões no Líbano, com o conflito entre Israel e Hezbollah, apoiado pelo Irã, outro aliado da Síria.

No início de julho, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionou a possibilidade de se reunir com Putin e Assad para tentar normalizar a relação entre Ancara e Damasco.

"Chegamos a um ponto em que, tão logo Bashar al-Assad dê passos para uma melhora na relação com a Turquia, teremos o mesmo enfoque", indicou Erdogan.

A Turquia buscou originalmente derrubar o regime de Assad quando estourou o conflito sírio com a violenta repressão de manifestações pacíficas em 2011, e apoiou os rebeldes que buscavam sua saída do poder.

Mas, recentemente, Ancara mudou o foco para evitar a abertura do que Erdogan qualicou de "corredor do terror" no norte da Síria.

Erdogan disse que poderia reconsiderar as relações com Assad, pois o governo trabalha para assegurar a repatriação dos refugiados sírios.

A Turquia lança desde 2016 uma série de ataques na Síria contra milícias curdas, jihadistas do Estado Islâmico e as forças leais a Assad.

As forças pró-turcas na Síria controlam duas grandes faixas de território ao longo da fronteira.

