Um tiroteio entre soldados ucranianos destacados na província de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, causou três mortes e deixou quatro feridos graves, informou uma divisão do Exército de Kiev nesta quarta-feira (24).

"Os soldados utilizaram armas de fogo em uma das unidades em conexão com relacionamentos pessoais. Três soldados morreram e outros quatro ficaram feridos", declarou a divisão de Khortytsia.

Os feridos estão em estado "grave" e as forças de segurança se encontram no local do fato, segundo essa mesma fonte.

"A direção está tomando todas as medidas necessárias para evitar que tais incidentes se repitam no futuro", acrescentou.

As circunstâncias do fato ainda não estão claras e o Exército não indicou quem era o responsável, limitando-se a dizer que as armas tinham sido utilizadas por razões "pessoais", e não militares.

A violência entre os militares ativos é um tema delicado na Ucrânia, mas os tiroteios são raros.

Em janeiro de 2022, poucas semanas antes da invasão russa, um recruta da guarda nacional ucraniana de 21 anos matou quatro soldados e um civil com um fuzil de assalto em uma fábrica do setor aeroespacial.

