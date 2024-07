A Unesco retirou, nesta quarta-feira (24), o maior parque natural do Senegal, o Niokolo Koba, da lista do patrimônio mundial em perigo, após os "esforços encorajadores" feitos pelas autoridades para conservar esta reserva mundial da biosfera.

O Niokolo Koba, de 913 mil hectares e localizado no sudeste do país, foi declarado local em perigo pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2007.

O parque abriga florestas de galeria, savanas e vida selvagem, como chimpanzés, leões, leopardos, elefantes e inúmeras aves e répteis.

O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, reunido em Nova Délhi, "decidiu nesta quarta-feira retirar o Parque Nacional Niokolo Koba da lista do Patrimônio Mundial em Perigo, tendo em conta os esforços encorajadores feitos pelo [Senegal] e a melhoria do estado de conservação deste sítio natural", disse a agência da ONU em um comunicado.

O parque natural, inscrito na lista de patrimônio mundial da Unesco em 1981, enfrentou muitas ameaças nos últimos anos.

"O declínio da fauna, a caça furtiva, a extração de basalto e outras atividades humanas ameaçaram o seu valor universal excepcional e levaram o Comitê do Patrimônio Mundial" a inscrevê-lo na lista de locais ameaçados, afirmou a Unesco.

A decisão permitiu ao país lançar um ambicioso plano de ação com o apoio da Unesco e da comunidade internacional.

"Nos últimos sete anos, o plano resultou em uma melhoria do estado de conservação do parque", acrescentou.

A reunião da Unesco começou na capital indiana no domingo. A agência da ONU deve decidir quais locais já reconhecidos serão adicionados à lista de locais ameaçados e quais outros serão excluídos.

