A retirada dos soldados americanos do Níger, uma exigência do regime militar no poder, será concluída no "início de agosto", anunciou nesta quarta-feira (24) o general Kenneth Ekman do comando militar na África (Africom).

"A retirada corre bem, estamos adiantados graças à excelente coordenação com nossos homólogos nigerinos. Espero que termine no início de agosto", declarou Ekman à imprensa em Abidjã, na Costa do Marfim.

Os soldados americanos da base de Niamey deixaram o país no início de julho e restaram uns 200 na base de drones de Agadez, no norte do país.

Os Estados Unidos se mobilizaram no Níger para lutar contra jihadistas que atacam regularmente o país. Porém, o regime militar, no poder há um ano, revisou suas parcerias internacionais e pediu sua saída em março.

"As consequências para a segurança regional são preocupantes. A ameaça extremista violenta no Sahel está aumentando e cada vez mais ameaça os países vizinhos. A Costa do Marfim é um deles", afirmou o general Ekman.

