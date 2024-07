A fome não diminuiu em 2023 e afetou 733 milhões de pessoas, mais de 9% da população mundial, devido à persistência de guerras e dificuldades econômicas e à mudança climática, indicaram cinco agências da ONU nesta quarta-feira (24).

A situação não é a mesma em todo o mundo. O número de pessoas que sofrem de fome aumentou na África, mas se estabilizou na Ásia e diminuiu na América Latina e no Caribe, detalha o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

