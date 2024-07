A fabricante automobilística americana Tesla anunciou, nesta terça-feira (23), uma queda de 45% em seu lucro líquido durante o segundo trimestre, para 1,48 bilhão de dólares (R$ 8,25 bilhões, na cotação atual), em um contexto de preços baixos dos veículos elétricos.

Enquanto isso, as vendas da empresa de Elon Musk aumentaram 2%, para 25,5 bilhões de dólares (R$ 142,29 bilhões), entre abril e junho.

Os lucros por ação da Tesla não cumpriram as expectativas dos analistas, enquanto as receitas as superaram.

Os resultados demonstram o impacto de uma série de reduções de preços nos principais mercados em resposta à concorrência crescente entre os fabricantes de veículos elétricos.

Embora as vendas gerais de veículos tenham caído em comparação com o mesmo período do ano anterior, aumentaram em relação ao primeiro trimestre à medida que "melhorou o sentimento geral do consumidor", informou a Tesla em sua apresentação de resultados.

A empresa se comprometeu a seguir adiante com novos avanços tecnológicos em inteligência artificial e condução autônoma.

