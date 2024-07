O Parque Nacional Jasper e a cidade de mesmo nome, no oeste do Canadá, cumpriram, nesta terça-feira (23), uma ordem de evacuação devido a um incêndio florestal que se espalhou repentinamente em meio a uma onda de altas temperaturas.

De acordo com o alerta enviado a moradores e turistas, a área está ameaçada por um incêndio ao sul da cidade. Por esse motivo, as autoridades ordenaram na noite de segunda-feira que os moradores deixassem o local antes das 09h GMT (06h00 no horário de Brasília) de terça-feira e seguissem pela rodovia que leva ao oeste, enquanto outras estradas foram fechadas.

Jasper tem uma população de aproximadamente 4.500 habitantes e o parque é um destino turístico popular nas Montanhas Rochosas canadenses.

Nas redes sociais, muitos afetados publicaram fotos e vídeos de engarrafamentos de carros e vans em rotas alternativas, sob um céu repleto de nuvens de fumaça.

"O trânsito está muito intenso. A fumaça é muito densa. Usamos máscaras no carro", disse Carolyn Campbell à televisão CBC enquanto evacuava o local, acrescentando que levou horas para percorrer apenas sete quilômetros.

Desde a semana passada, com o retorno de uma onda de calor no oeste do Canadá, vários incêndios foram registrados após um início de verão relativamente calmo. Muitos focos surgiram devido à queda de raios em uma região afetada por uma seca muito severa.

