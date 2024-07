Sem suas maiores estrelas, pelo menos na chave masculina, a bola vai começar a rolar nesta quarta-feira (24) no torneio olímpico dos Jogos de Paris 2024 com as estreias de três candidatas ao ouro: Argentina, Espanha e a anfitriã França.

Como o futebol dos Jogos não faz parte do calendário da Fifa, os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores.

Divididas em quatro grupos, as 16 seleções Sub-23, cada uma delas podendo contar com até três jogadores acima de 23 anos, começam a disputa, que terá seu ápice no Parque dos Príncipes, palco da grande final, no dia 9 de agosto.

Com menos protagonismo histórico nos Jogos, comparado a modalidades como o atletismo e a ginástica, o futebol é um dos quatro esportes, junto com o rugby 7, o handebol e o tiro com arco, que começará as atividades antes da esperada cerimônia de abertura da próxima sexta-feira (26).

Os duelos vão acontecer em sete cidades da França: Paris, Nantes, Burdeaux, Lyon, Saint-Étienne, Marselha e Nice.

- Argentina busca 3º ouro -

Às 10h00 (horário de Brasília) a Argentina vai enfrentar o Marrocos em Saint-Étienne pelo Grupo B, mesmo horário em que a Espanha terá pela frente o Uzbequistão em Paris pelo Grupo C.

A 'Albiceleste' do técnico Javier Mascherano, vice-campeã do Pré-Olímpico Sul-Americano 2024, espera seguir o caminho de glórias trilhado pela seleção principal: campeã do mundo e bicampeã da América.

A responsabilidade de ganhar o terceiro ouro da Argentina no futebol (depois de Atenas-2004 e Pequim-2008) recairá sobre o goleiro Gerónimo Rulli (reserva de 'Dibu' Martínez), o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Julián Álvarez.

O trio de campeões do mundo está reforçado por sangue jovem e talentoso: os meias ofensivos Thiago Almada (recém-contratado pelo Botafogo) e Claudio Echeverri.

"Poder montar um grupo forte, liderado pelos jogadores experientes, é muito bom", disse Mascherano antes da estreia contra o Marrocos, que conta com o lateral do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi.

- Espanha com a base do Barcelona -

A Espanha, medalha de ouro nos Jogos de Barcelona 1992, não tem jogadores experientes como os da Argentina.

Comandada pelo técnico Santi Denia, campeão da Eurocopa Sub-19 em 2019, a 'Roja' aposta em dois garotos que vivem boa fase no Barcelona, o zagueiro Pau Cubarsí e o meio-campista Fermín López, além de Álex Baena, do Villarreal.

López e Baena estiveram com a seleção principal recentemente campeã a Eurocopa na Alemanha, com o brilho de outros dois jovens talentosos, mas que não estarão em Paris porque não foram liberados por seus clubes: Lamine Yamal (Barcelona) e Nico Williams (Athletic Bilbao).

"Agora vamos ver se podemos conseguir o 'doblete'", afirmou López, de 21 anos.

A França de Thierry Henry, por sua vez, espera impor respeito em casa no encerramento da primeira rodada, contra os Estados Unidos (16h00 de Brasília), pelo Grupo A.

Sem Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, os 'Bleus' serão liderados pelo experiente atacante Alexandre Lacazette, do Lyon, na tentativa de conquistar uma medalha de ouro que não vem desde os Jogos de Los Angeles 1984.

-- Grupos do torneio olímpico de futebol masculino:

- Grupo A

França

Estados Unidos

Guiné

Nova Zelândia

- Grupo B

Argentina

Marrocos

Iraque

Ucrânia

- Grupo C

Uzbequistão

Espanha

Egito

República Dominicana

- Grupo D

Japão

Paraguai

Mali

Israel

