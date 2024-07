O técnico Edward Iordanescu pediu demissão da seleção da Romênia, que chegou às oitavas de final da Eurocopa, anunciou a federação do país nesta segunda-feira (22).

Iordanescu, de 46 anos, tinha contrato até o final de julho e decidiu "fazer uma pausa" na carreira, segundo um comunicado.

"Meu trabalho terminou", escreveu o treinador em sua conta no Facebook, onde reconheceu que a Romênia tem uma geração de jogadores "com um potencial fantástico" e expressou o desejo de se dedicar à família.

No cargo desde o início de 2022, Iordanescu conseguiu classificar a seleção romena para a Euro pela primeira vez em oito anos, com uma campanha invicta nas Eliminatórias.

Surpreendentemente, a equipe terminou a fase de grupos do torneio continental na liderança graças ao melhor saldo de gols, já que as quatro seleções de sua chave ficaram com 4 pontos.

A eliminação veio nas oitavas de final, com derrota por 3 a 0 para a Holanda.

Edward Iordanescu, filho do ex-técnico da seleção Anghel Iordanescu, que levou a Romênia às quartas de final da Copa do Mundo de 1994, deixa o cargo com um retrospecto de dez vitórias, dez empates e oito derrotas.

