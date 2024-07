Um ataque com drones lançados pela Ucrânia durante a noite provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo e matou uma pessoa no sul da Rússia, informaram as autoridades russas e ucranianas, nesta segunda-feira (22).

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques mútuos transfronteiriços, tanto com mísseis como com drones, nos últimos meses, apontando sobretudo para infraestruturas energéticas.

Uma fonte do setor ucraniano da Defesa afirmou que os drones atacaram a refinaria de Tuapse, uma cidade às margens do Mar Negro na região de Krasnodar, no sudoeste do país, provocando um incêndio.

"Está sendo comprovado o alcance dos danos ao complexo militar-industrial do Estado agressor", indicou a fonte, que afirmou que a refinaria é operada pela gigante russa Rosneft e que 90% da sua produção se destina à exportação.

As autoridades regionais russas afirmaram que o incêndio se instaurou pela "queda de restos de drone" e acrescentaram que cerca de cem bombeiros foram mobilizados para controlar o fogo. Segundo informações preliminares, não houve vítimas.

No entanto, o governador de Belgorod, outra região do sul da Rússia, informou que uma pessoa que dirigia um trator morreu, atingida por um drone ucraniano, e que sua esposa ficou ferida.

O Exército russo anunciou, nesta segunda-feira (22), que derrubou 80 drones ucranianos durante a noite e 47 deles no início da manhã, na região sul de Rostov, na fronteira com a Ucrânia.

De acordo com a fonte, outro drone foi derrubado em Belgorod, outros dois em Voronezh e Smolensk, e oito no céu de Krasnodar.

Outros 17 drones foram derrubados quando sobrevoavam o mar Negro e o mar de Azov, segundo o Ministério.

Em outro comunicado, o Exército russo anunciou a destruição de cinco drones que sobrevoavam a região sul de Astrakhan, por volta das 07h00 (01h00 no horário de Brasília).

A Rússia anuncia quase diariamente a derrubada de drones ucranianos em seu território.

Segundo Kiev, esses ataques são uma resposta aos bombardeios russos no âmbito da invasão do país, lançada por Moscou em fevereiro de 2022.

A Ucrânia, no entanto, alegou que suas forças derrubaram 16 drones russos durante a noite.

