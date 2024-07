O governo da Turquia denunciou neste domingo (21) as "mentiras" e a "falta de respeito" de Israel por acusações de seu chanceler, que afirmou que Ancara proporciona "armas e dinheiro" ao movimento islamista palestino Hamas.

"O ministro das Relações Exteriores tenta dissimular os crimes cometidos por Israel contra os palestinos após uma série de mentiras, calúnias e falta de respeito", reagiu a Chancelaria turca em comunicado.

"Mas a propaganda suja e as pressões psicológicas de Israel contra o nosso país e nosso presidente não vão surtir efeito", acrescentou o ministério, lembrando que o Exército israelense matou quase 40.000 palestinos na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023.

Em uma mensagem em turco publicada na rede social X, o chanceler israelense, Israel Katz, acusou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de "proporcionar armas e dinheiro ao Hamas para matar israelenses".

Katz garante que os serviços de segurança israelenses desmantelaram "células terroristas" que eram "dirigidas pelo quartel-general do Hamas na Turquia".

Por sua vez, o ministério turco acusou "os membros do governo [do primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu" de "tentar provocar uma guerra regional para seguir no poder" e pediu que eles respondam perante a Justiça internacional.

"A Turquia seguirá defendendo o direito do povo palestino a viver com justiça e paz", afirmou.

ach/dth/jvb/mb/rpr/aa