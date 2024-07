PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES: Trump encerra a Convenção Republicana

JOGOS OLÍMPICOS: Vila Olímpica de Paris abre as portas e recebe os primeiros atletas

=== EUA ELEIÇÕES ===

MILWAUKEE:

Entre euforia e aplausos, Trump encerrará a convenção republicana em seu dia de estrela

Cinco dias após escapar de uma tentativa de assassinato, Donald Trump discursará nesta quinta-feira (18) para uma multidão na Convenção Nacional Republicana, ao aceitar sua nomeação como candidato à presidência e iniciar formalmente sua corrida à Casa Branca.

(EUA eleições política, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

MILWAUKEE:

Candidato a vice de Trump defende trabalhadores e faz alerta a aliados dos Estados Unidos

J.D. Vance, candidato a vice-presidente na chapa de Donald Trump para as eleições presidenciais de novembro, afirmou em seu discurso na quarta-feira (17) à noite que um governo republicano priorizará a classe trabalhadora e pediu aos países aliados que compartilhem o fardo de manter a paz no mundo.

(EUA eleições política, 850 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Vila Olímpica de Paris abre as portas e recebe os primeiros atletas

A Vila Olímpica dos Jogos de Paris-2024 abriu oficialmente as portas nesta quinta-feira (18) para receber os primeiros atletas que disputarão o grande evento esportivo, que começará dentro de oito dias.

(Oly Paris França 2024, 460 palavras, já transmitida)

PARIS:

Paris restringe acesso às margens do Sena oito dias antes dos Jogos

“Lá está o perímetro vermelho, aqui está o perímetro cinza”, diz um gendarme na praça Palais Royal, em Paris, onde a restrição de acesso às margens do Sena entrou em vigor oito dias antes dos Jogos Olímpicos.

(Oly transporte polícia turismo Jogos Olímpicos lazer, 470 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Ursula Von der Leyen reeleita presidente da Comissão Europeia

Os eurodeputados votaram nesta quinta-feira (18) a favor de um segundo mandato de cinco anos para Ursula von der Leyen como presidente da Comissão, o braço Executivo dos 27 países da União Europeia.

(UE eleições parlamento política Comissão democracia)

WOODSTOCK:

Reino Unido inicia reunião europeia de alto nível para falar sobre Ucrânia e imigração

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, iniciou nesta quinta-feira (18) a quarta reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), com o compromisso de restaurar os laços britânicos com o resto da Europa.

(GB conflito Rússia diplomacia segurança política Europa Ucrânia migração, 640 palavras, já transmitida)

EKATERIMBURGO:

Julgamento de jornalista americano acusado de espionagem chega à fase final na Rússia

A Justiça russa anunciou que os argumentos finais do julgamento por espionagem contra o jornalista americano Evan Gershkovich serão ouvidos na sexta-feira (19), abrindo caminho para uma rápida condenação, condição prévia para uma possível troca de prisioneiros com Washington.

(Rússia EUA mídia prisioneiros diplomacia, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PREK TAKEO:

Milhares de cambojanos ameaçados por novo canal

Humilde proprietário de uma barraca de comida, Dem Mech contempla a paisagem do quintal da casa que divide com oito familiares. Em breve a sua casa poderá desaparecer devido à construção de um macrocanal no Camboja.

(Camboja meio ambiente comercio rio direitos infraestruturas, 550 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Líderes chineses concordam em 'aprofundar reformas' e 'eliminar riscos' econômicos

A cúpula do poder na China concordou em "aprofundar as reformas", "solucionar os riscos" no setor imobiliário e nas finanças públicas, além de estimular o consumo, em uma reunião econômica crucial que terminou nesta quinta-feira (18), mas que não anunciou medidas concretas para estimular uma economia em desaceleração.

(China política economia, 660 palavras, já transmitida)

FRANKFURT:

BCE mantém as taxas de juros

Cumprindo o roteiro esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve esta quinta-feira inalteradas as taxas de juro da zona euro, e aguarda números mais tranquilizadores sobre a inflação antes de proceder ao próximo corte, talvez em setembro.

(BCE inflação juros macroeconomia bancos)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

CHIPRE:

Chipre instala primeiro viveiro flutuante de coral do Mediterrâneo

Vestidos com roupas de mergulho, três pesquisadores mergulharam nas águas cristalinas do Chipre para instalar corais em um viveiro flutuante, uma iniciativa pioneira no Mar Mediterrâneo que visa a anular os efeitos das mudanças climáticas e do excesso de turismo.

(Chipre clima meio-ambiente ambiente natureza turismo, 540 palavras, já transmitida)

LYON:

Recuperação do lobo-cinzento gera preocupação e alegria na Europa

Os lobos-cinzentos foram praticamente exterminados há um século na Europa, mas recentemente recuperaram seu crescimento devido aos esforços de preservação.

(Europa meio ambiente França animais agricultura, 640 palavras, já transmitida)

