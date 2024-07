Um incêndio atingiu, nesta quarta-feira (17), um shopping no sudoeste da China, no qual um número indeterminado de pessoas estão "presas", informou a televisão estatal CCTV.

Imagens divulgadas pelo canal e outras compartilhadas nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumaça saindo do edifício com vista para uma rua comercial de Zigong, cidade localizada a 1.600 quilômetros da capital Pequim, na província de Sichuan.

O incêndio começou no início da noite em um shopping center localizado no térreo de um prédio de 14 andares, disse a CCTV.

"Às 20h20 (08h20 em Brasília), o fogo já havia sido extinto e 17 pessoas foram resgatadas. Outras ainda estão presas e as operações de resgate continuam", acrescentou o canal.

Incêndios e outros acidentes mortais são comuns na China devido à má aplicação das regras de segurança.

Em janeiro, pelo menos 39 pessoas morreram no incêndio de uma loja no centro do país.

De acordo com as autoridades, as chamas começaram em um porão quando trabalhadores "infringiram as regras" durante as obras.

O presidente chinês, Xi Jinping, fez então um apelo para que se evitasse novas tragédias. No mesmo mês, um incêndio em um edifício residencial deixou pelo menos 15 mortos.

sbr/ybl/hgs/mb/yr/aa