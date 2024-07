O brasileiro Thiago Monteiro (número 85 no ranking ATP) derrotou nesta quarta-feira o norueguês Casper Ruud, número 9 do mundo e segundo cabeça de chave, nas oitavas de final do torneio de Bastad com um duplo 6-3.

Esta foi a primeira vitória de Monteiro contra Ruud em quatro partidas.

