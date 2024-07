A Ferrari vai continuar como fornecedora de motores da Haas na Fórmula 1 pelo menos até o final da temporada 2028, informou a equipe americana nesta terça-feira (16).

A renovação do contrato entre Ferrari e Haas, que usa motores da lendária escuderia italiana desde sua chegada ao grid da F1, em 2016, "garante uma estabilidade a longo prazo do motor da equipe", principalmente no processo de implementação do novo regulamento sobre as unidades de potência, que entrará em vigor a partir de 2026, explicou a Haas em comunicado.

Os motores, híbridos desde 2014, passarão por um aumento da energia elétrica e vão utilizar carburantes 100% sustentáveis.

Além da Haas, a Ferrari motoriza sua própria equipe e a Sauber, que se tornará Audi em 2026.

Com 27 pontos, Hass é a sétima colocada do atual campeonato de construtores do Mundial de F1, que terá sua 13ª etapa no próximo fim de semana, na Hungria.

hdy/bde/pm/mb/cb/dd