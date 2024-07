O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (13) que espera falar com Donald Trump "em breve" e pediu união depois que seu rival republicano foi ferido em um tiroteio em um comício na Pensilvânia.

Líderes políticos de ambos os lados do espectro político criticaram a violência minutos depois que o candidato republicano foi retirado do palco pelo Serviço Secreto com sangue escorrendo pelo rosto.

"Não há lugar nos Estados Unidos para esse tipo de violência. É doentio. É doentio. É uma das razões pelas quais temos que unir este país... Não podemos ser assim, não podemos tolerar isso", disse Biden a repórteres em Rehoboth Beach, Delaware.

"A ideia de que há violência política, ou violência como essa nos Estados Unidos, é simplesmente inédita. Simplesmente não é apropriado. Todos, todos devem condená-la".

Ele disse que esperava falar com Trump "em breve".

A vice-presidente Kamala Harris disse na rede X: "Estamos rezando por ele, sua família e todos aqueles que foram feridos e impactados por esse ataque sem sentido".

O ex-presidente americano Barack Obama ecoou suas palavras em uma declaração, dizendo que "não havia absolutamente nenhum lugar para violência política em nossa democracia".

"Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, todos nós deveríamos ficar aliviados que o ex-presidente Trump não tenha se ferido seriamente, e usar este momento para nos comprometermos novamente com a civilidade e o respeito em nossa política", disse o democrata.

O ex-presidente George W. Bush condenou o ataque "covarde".

"Laura e eu somos gratos que o presidente Trump esteja seguro após o ataque covarde à sua vida. E elogiamos os homens e mulheres do Serviço Secreto por sua rápida resposta", disse em um comunicado.

"Estou horrorizado com o que aconteceu no comício de Trump na Pensilvânia e aliviado que o ex-presidente Trump esteja seguro. A violência política não tem lugar em nosso país", escreveu o líder da maioria do Senado dos EUA, o democrata Chuck Schumer, na rede X.

O principal republicano do Senado, Mitch McConnell, também escreveu no X: "Esta noite, todos os americanos estão gratos que o presidente Trump parece estar bem após um ataque desprezível a um comício pacífico. A violência não tem lugar em nossa política".

"Como alguém cuja família foi vítima de violência política, sei em primeira mão que a violência política de qualquer tipo não tem lugar em nossa sociedade", escreveu na rede X a ex-presidente da Câmara de Representantes Nancy Pelosi, cujo marido foi atacado em uma invasão domiciliar em 2022.

"Agradeço a Deus que o ex-presidente Trump esteja seguro. À medida que aprendemos mais detalhes sobre esse incidente horrível, vamos rezar para que todos os presentes no comício do ex-presidente hoje estejam ilesos", continuou.

O bilionário da tecnologia Elon Musk endossou seu apoio a Trump após a violência do comício.

"Eu apoio totalmente o presidente Trump e espero sua rápida recuperação", Musk escreveu no X e compartilhou um vídeo de Trump levantando seu punho enquanto era escoltado para longe por oficiais do Serviço Secreto.

bur-st/bjt/aa