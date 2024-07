A princesa Anne, irmã do rei Charles III, retomou suas funções públicas nesta sexta-feira (12), após ter sido hospitalizada no final de junho por um acidente a cavalo, que lhe causou um traumatismo craniano e feridas leves.

Vestida com uma jaqueta cinza e um chapéu escuro, a filha de Elizabeth II, de 73 anos, participou de um torneio no condado de Gloucestershire, organizado pelo Riding for the Disabled Association, uma associação equestre que atende pessoas com deficiência. A princesa entregará os prêmios aos vencedores.

Anne, ex-amazona de alto nível, é madrinha dessa associação desde 1971 e sua presidente desde 1986.

Esse foi o primeiro compromisso público da princesa desde que ela foi hospitalizada em 23 de junho devido ao que o Palácio de Buckingham descreveu como "ferimentos leves" e "traumatismo craniano" após um incidente em sua residência em Gatcombe Park.

Muito popular na Inglaterra, a princesa, um dos membros mais ativos da família real britânica com centenas de compromissos por ano, ficou internada por cinco dias em Bristol.

Por causa do acidente, teve que cancelar sua participação no jantar de Estado organizado no final de junho no Palácio de Buckingham em homenagem ao imperador do Japão, Naruhito, e de sua esposa, a imperatriz Masako, além de uma viagem oficial ao Canadá.

