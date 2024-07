A Rússia planeja medidas "medidas" para "contra-atacar a séria ameaça" representada pela Otan, que está "de fato plenamente envolvida no conflito da Ucrânia", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências de notícias russas.

"Somos obrigados a analisar com muito cuidado as decisões que foram tomadas (na reunião de cúpula de Washington), as conversas que aconteceram e analisar com muito cuidado o texto da declaração que foi adotado. É uma ameaça muito séria para a segurança nacional, que nos obrigará a adotar medidas estudadas, coordenadas e eficazes para contra-atacar a Otan", afirmou Peskov.

bur/fz/emd/meb/zm/fp