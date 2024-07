Seis pessoas morreram de insolação em Tóquio nos últimos dias, vítimas de uma onda de calor que afeta o Japão em um período de chuvas.

O departamento de Shizuoka (centro) registrou temperaturas de 40ºC durante o fim de semana.

Uma temperatura tão intensa, em plena temporada de chuvas, é algo prematuro e incomum, disse à AFP um funcionário da agência meteorológica japonesa.

O termômetro se aproximou de 40ºC na segunda-feira em Tóquio e Wakayama, no oeste do país, segundo a imprensa local.

As autoridades recomendaram que a população adote precauções e evite praticar exercícios ao ar livre.

Em Tóquio, três pessoas morreram de insolação no sábado e outras três na segunda-feira, quando as temperaturas se aproximavam dos 35ºC, segundo as autoridades da cidade.

As ondas de calor são particularmente fatais no Japão, o país com a segunda população mais velha do mundo em média, depois de Mônaco.

