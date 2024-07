O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, afirmou nesta segunda-feira (8) que "todos os presidentes" do bloco deveriam estar na cúpula do Mercosul em Assunção, em uma reclamação ao argentino Javier Milei, que deu o tom da reunião com a sua ausência.

"Não só a mensagem importa, o mensageiro é muito importante", disse Lacalle Pou, referindo-se à ausência do presidente da Argentina, que enviou em seu lugar a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino.

"Se o Mercosul é tão importante, todos os presidentes deveriam estar aqui. Eu dou importância ao Mercosul. E se realmente acreditamos neste bloco, todos deveríamos estar aqui", afirmou o presidente uruguaio.

