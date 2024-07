O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, não teve grandes problemas para se classificar para as oitavas de final do torneio de Wimbledon, ao derrotar o americano Ben Shelton (14º) neste domingo (7).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 7-6 (11/9), em duas horas e nove minutos.

"O terceiro set foi complicado. Continuei salvando set points. Este tipo de jogo pode durar muito tempo, então estou feliz de ter solucionado em três sets", comemorou o italiano de 22 anos.

Semifinalista no ano passado, Sinner vai enfrentar nas quartas de final o russo Daniil Medvedev (5º), que avançou após o búlgaro Grigor Dimitrov (10º) abandonar o duelo entre ambos no primeiro set devido a uma lesão.

O jovem italiano tenta seu segundo título de Grand Slam na carreira, depois de vencer o Aberto da Austrália em janeiro.

Já Shelton conseguiu melhorar sua campanha em relação ao ano passado em Wimbledon, onde caiu na segunda rodada, antes de chegar à semifinal do US Open.

Seu pai, Bryan, também chegou às oitavas no torneio londrino, em 1994.

ig/chc/dr/cb