Brasil e Uruguai se enfrentam neste sábado (5) pela partida de maior destaque das quartas de final da Copa América-2024, na qual o jovem Endrick será titular da Seleção pela primeira vez, substituindo o suspenso Vinicius Jr.

O atacante do Real Madrid assistirá ao jogo das tribunas do Allegiant Stadium de Las Vegas no duelo que começa às 18h00 locais (22h de Brasília) depois de ter sido suspenso por acúmulo de cartões.

O segundo amarelo foi recebido no empate em 1 a 1 com a Colômbia no encerramento da primeira fase e, junto com um pênalti não marcado sobre o próprio Vini Jr, o que deixou a seleção canarinho furiosa com a arbitragem.

Vivendo um momento complicado em campo, o Brasil lutava pela vitória para ficar em primeiro lugar no Grupo D e evitar o perigoso Uruguai de Marcelo Bielsa, a quem agora terá que enfrentar sem sua estrela principal.

Essas circunstâncias obrigaram o técnico Dorival Júnior a escalar como titular pela primeira vez o jovem Endrick, a quem ele tenta proteger das enormes expectativas que existem em volta dele.

"Perdemos um jogador importante, mas ganhamos com outro que vem despontando, buscando uma oportunidade", declarou Dorival à imprensa nesta sexta-feira. "Tudo vai acontecer com calma. Por isso que falei, para não nos precipitarmos em relação ao Endrick. No momento certo, haveria a possibilidade", acrescentou.

A joia de 17 anos, prestes a se juntar ao Real Madrid, disputou nove jogos com a 'amarelinha', todos eles começando como reserva, e marcou três gols.

Na Copa América é o segundo jogador mais jovem, atrás apenas de Kendry Páez. Diferentemente do diamante equatoriano, Endrick passou de relance pela primeira fase com breves participações nos minutos finais.

Quem vai acompanhá-lo pelas pontas são Raphinha e Rodrygo, atacantes de Barcelona e Real Madrid. O Brasil terá outra mudança na lateral-esquerda, com a substituição de Wendell por Guilherme Arana.

- 'Um grande clássico sul-americano' -

O experiente Dorival, que desde o início rejeitou o status de favorito, está confiante de que este Brasil com o ego ferido pode acabar sendo mais perigoso para um Uruguai que chega cheio de confiança.

"É um grande clássico sul-americano", lembrou. "Esta poderia ser uma semifinal ou uma final de Copa América [...)] Somos rivais que nos conhecemos, nos respeitamos e será uma grande partida."

"Muitos jornalistas nos dão como mortos, dizem que o Uruguai vai passar fácil, mas com certeza não pensam assim no Uruguai", disse Raphinha, sentado ao seu lado.

No primeiro torneio comandado por Marcelo Bielsa, a 'Celeste' venceu os três primeiros jogos, algo que não conseguia na Copa América desde a edição de 1959, embora tenha conseguido esse feito na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Já 'El Loco' Bielsa tentou colocar em perspectiva a trajetória dos seus jogadores e alertar para os perigos do seu adversário.

"O substituto que o rival tem à disposição para resolver a ausência de Vinicius não será uma opção fácil de neutralizar", alertou o técnico argentino.

"Jogamos com Panamá, Bolívia e Estados Unidos e só os Estados Unidos estão entre o grupo 'top' dos participantes", considerou.

Bielsa confirmou que tem todo o elenco à sua disposição, inclusive o atacante Maximiliano Araújo, que sofreu uma lesão na cabeça na vitória de segunda-feira contra os Estados Unidos.

- Capítulo 80 da rivalidade -

O moderníssimo Allegiant Stadium, coberto e climatizado, será palco do 80º episódio de um dos grandes clássicos do futebol mundial.

Juntos, brasileiros e uruguaios possuem sete títulos de Copa do Mundo e 24 de Copa América em suas galerias.

No retrospecto entre os vizinhos são 38 vitórias da 'Canarinha', 21 da Celeste e 20 empates.

Esta história inclui alguns dos episódios mais memoráveis da história do futebol, como a vitória do Uruguai (2-1) na final da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, eternamente conhecida como 'El Maracanazo' e a semifinal do Mundial do México-1970 em que a seleção de Pelé e Cia. venceu por 3 a 1, também de virada.

O vencedor da partida, que vai encerrar as quartas de final, enfrentará nas semifinais Colômbia ou Panamá, que vão duelar mais cedo no sábado, em Glendale (Arizona).

Do outro lado do chaveamento, a Argentina aguarda um adversário que sairá da partida entre Canadá e Venezuela, nesta sexta-feira.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson - Danilo, Éder Militao, Marquinhos, Guilherme Arana - Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Lucas Paquetá - Raphinha, Rodrygo e Endrick. Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Sergio Rochet - Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña - Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz - Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

gbv/ma/aam/rpr