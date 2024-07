Centenas de moradores receberam ordens de evacuação no centro da Califórnia devido ao avanço descontrolado de um novo incêndio florestal que começou quinta-feira (4), enquanto uma onda perigosa de calor castiga grande parte do território americano.

No momento em que milhares de bombeiros combatem múltiplos focos de incêndio na Califórnia (oeste), mais de 340 hectares de vegetação haviam sido consumidos até esta sexta-feira (5) pelo incêndio French no condado de Mariposa, próximo ao Parque Nacional Yosemite.

Quase toda a comunidade de Mariposa, no condado homônimo com pouco mais de 1.000 habitantes, recebeu ordens de evacuação nesta sexta-feira, enquanto o restante estava sob alerta vermelho.

Mais ao norte, a poucos quilômetros de Sacramento, a capital do estado, os mais de 2.000 bombeiros que combatem o incêndio Thompson conseguiram controlar parcialmente as chamas, que consumiram cerca de 1.533 hectares de vegetação e florestas em Oroville.

Embora as autoridades tenham cancelado as evacuações em algumas áreas desta cidade no condado de Butte, os avisos continuam válidos para grande parte da população.

Algumas regiões registraram novos recordes de calor e as autoridades alertam que o pior ainda está por vir, com previsões acima de 40°C para os próximos dias.

"As temperaturas aumentarão alguns graus em comparação com os picos de ontem, e amanhã deve ser o dia mais quente da onda de calor que continuará impactando pelo menos até o início da próxima semana", alertou o Serviço Meteorológico Nacional nas redes sociais nesta sexta-feira.

As autoridades pediram que a população evite soltar fogos de artifício, como os tradicionalmente usados para comemorar o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, que iluminaram o céu de cidades como Los Angeles na quinta-feira.

A Califórnia enfrenta um início precoce do que parece ser uma intensa temporada de incêndios florestais.

Atualmente, mais de dez focos estão ativos no estado, queimando centenas de hectares.

A Califórnia sofreu de uma seca dramática durante cerca de duas décadas, mas os dois últimos anos foram relativamente úmidos, com altos níveis de chuva que encheram reservatórios e permitiram o crescimento de florestas e pastagens.

Este ano, no entanto, tem sido quente e seco, com a vegetação secando rapidamente e se tornando combustível para incêndios florestais.

Eventos climáticos extremos são cada vez mais comuns devido ao aquecimento global, segundo especialistas, em grande parte devido à queima indiscriminada de combustíveis fósseis.

