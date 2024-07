A Bolívia aderiu formalmente ao Mercosul, nesta sexta-feira (5), logo após do presidente, Luis Arce, promulgar a lei aprovada pelo Congresso, informou o chefe de estado em sua conta no X.

"A incorporação da Bolívia como país-membro do Mercosul tem um caráter estratégico e nos converte em um eixo articulador na região", escreveu Arce.

A norma foi aprovada em 14 de junho pela Câmara de Deputados e sancionada pelo Senado na última quarta-feira. Após ser promulgada, a lei entrará em vigor em 30 dias.

"É um momento muito histórico para a Bolívia, para os setores produtivos e para os bolivianos que vivem e são parte do Mercosul", destacou a chanceler boliviana, Celinda Sosa, em declarações à imprensa nesta sexta.

"Um sonho que se tornou realidade depois de muitos anos", que "possamos participar desde bloco, o quinto bloco econômico mais importante do mundo", destacou a ministra.

Luis Arce participará no próximo domingo da cúpula do Mercado Comum do Sul (Mercosul) no Paraguai, e na segunda-feira receberá seu homologo Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de Santa Cruz, ao leste do país.

A cúpula do Mercosul deve finalizar a entrada da Bolívia como membro pleno do bloco, criado em 1991 pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

A adesão da Bolívia já havia sido ratificada pelos países membros do Mercosul.

