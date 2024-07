O chefe do serviço de inteligência israelense (Mossad), David Barnea, partiu, nesta sexta-feira (5), de Doha após discutir com os mediadores cataris sobre uma trégua em Gaza e da libertação dos reféns nas mãos do Hamas, informou à AFP uma fonte próxima às negociações.

"Uma delegação israelense liderada por David Barnea partiu de Doha para Israel depois de reuniões com mediadores cataris sobre uma resposta a [uma proposta do] Hamas para um cessar-fogo em Gaza", disse a fonte, que pediu anonimato.

