O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, desembarcou nesta sexta-feira em Moscou para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, informou o porta-voz do governo em Budapeste, poucos dias após uma visita do governante à Ucrânia.

"Orban chegou a Moscou como parte de sua missão de paz", afirmou o secretário de imprensa, Bertalan Havasi, à agência nacional de notícias MTI.

Ele confirmou que o primeiro-ministro húngaro, cujo país acaba de assumir a presidência semestral da União Europeia, se reunirá com Putin.

